Israel er sidste forhindring før målstregen

Lykkes det at vinde topkampen over Israel, er afstanden ned til nummer to i Danmarks VM-kvalifikationsgruppe på syv eller otte point inden de sidste fire spillerunder.

Rent matematisk kan intet blive afgjort tirsdag aften i et udsolgt Parken, men det kan alligevel vise sig at blive en triumfdag for det danske fodboldlandshold.

Senere venter kampe mod Moldova og Færøerne, og derfor vil en sejr tirsdag være så godt som lig med en VM-billet, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Lige nu er det en altafgørende kamp, for hvis vi vinder den, så skal de andre hold vinde tre kampe mere end os på fire kampe, og vi har også en kanon målscore. Med en sejr kan vi komme helt frem til mållinjen, men uden at gå over den, siger landstræneren.

Thomas Delaney vil gerne have booket VM-billetten hurtigst muligt.

- Nu har jeg prøvet to gange, at vi kvalificerede os i sidste øjeblik. Det behøver vi ikke vente på, siger han.

Det bliver ikke nogen let opgave at besejre gruppens nummer to, fastslår Hjulmand.

Belært af holdenes møde i marts, hvor Danmark vandt 2-0 på udebane, er Israel i stand til periodevist at sætte Danmark under et tungt pres.

- Vi var på hælene i en periode på 20-25 minutter midtvejs i kampen. Kasper Schmeichel havde ikke nogen redninger, men vi måtte kæmpe os helt ud i vores forsvarsspil, siger Hjulmand.

Rutinerede Pierre-Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen deler opfattelsen af, at Israel er det hold, der har sat danskerne mest under pres i kvalifikationen, om end lørdagens sejrsmål i Thorshavn lod vente længe på sig.

- Der er andre hold, som forsvarer bedre end Israel, men de er gode på bolden og hurtige offensivt. Vi havde svært ved at holde styr på dem dernede, og de spillede bolden klogt rundt om os, siger Yussuf Poulsen.

Den opfattelse deler Pierre-Emile Højbjerg. Samtidig har han bemærket på videoklip, at Israel har set skræmmende gode ud i den sidste uge med sejre på 4-0 over Færøerne og 5-2 over Østrig.

- Israel har momentum efter de seneste to kampe. De har scoret mange mål, og de har også scoret nogle flotte mål. De har meget fart i fødderne, og de er teknisk dygtige og meget aggressive. Det er dem, ud over os, der ser stærkest ud i gruppen, siger Højbjerg.

Israels store styrke ligger i offensiven. For mens forsvaret er til at tale med, har angrebstrioen med Manor Solomon, Munas Dabbur og den erfarne målræv Eran Zahavi evnerne til at gøre ondt på alle hold. Trioen har scoret 11 af Israels 14 mål i kvalifikationen.

Kasper Hjulmand har analyseret trioen grundigt:

- Solomon er en lille, tæt og hurtig spiller, og hvis han kommer i nærheden af feltet, har han så skarpe driblinger, at han kan gå begge veje. Han er ekstremt svær at håndtere, hvis han bliver retvendt i feltet.

- Zahavi er en af de varmeste angribere i øjeblikket, og vi kunne også se, da PSV mødte FC Midtjylland, at han er klog og arbejder hårdt. Han er topklasse.

- Dabbur er en rigtig angriber. Han er ikke så iøjnefaldende, men han ligger og hviler i centrum, og han har spillet godt i Bundesligaen, siger Hjulmand.