Israel drømmer om point i Parken: Danmark har klasse

Israels landstræner, østrigeren Willi Ruttensteiner, betegner Danmark som favorit, men han finder stor motivation i at måle sit eget holds udvikling, når modstanderen er et af Europas bedste mandskaber.

Det siger han mandag på et pressemøde i Parken.

- Det er en stor udfordring for os at møde en EM-semifinalist på udebane, men det er også en stor motivation for os, for vi får lov til at måle os med et af de bedste hold Europa.

- Vi er meget sultne efter at opnå succes. Det vil markere et stort skridt i vores udvikling, hvis vi kan få point i en udekamp mod Danmark. Det skal kunne lade sig gøre, hvis vi på et tidspunkt skal kunne måle os med de bedste, siger han.

Samtidig kan det også være en israelsk succesoplevelse, hvis det lykkes at få sendt bolden ind bag Kasper Schmeichel, der foreløbig har holdt buret rent gennem hele kvalifikationen.

- Det er en stor motivation for mine spillere at være det første hold til at score mod Danmark i kvalifikationen, men det bliver svært. Danmark har vundet alle kampe og ikke indkasseret et mål i kvalifikationen, men det er en god udfordring for os at prøve at ændre på det, siger han.

Han har genset sidste uges dansk 2-0-sejr over Skotland på video, og han var imponeret af det driftsikre danske hold.

- Danmark scorede to gange i det første kvarter mod Skotland, og derfra kontrollerede Danmark kampen hjem. Skotland havde aldrig en chance for at vinde den kamp, siger han.

Før opgøret står Danmark noteret for 15 point, mens Israel har 10 point midtvejs i kvalifikationen.

Landsholdsanfører Bibras Natcho vil være meget tilfreds, hvis det lykkes at få bare et enkelt point ud af tirsdagens topkamp.

- Vi ved, at vi ikke har råd til at miste koncentrationen i et øjeblik mod Danmark. Hvis vi kan undgå det, så har vi chancen for at få et godt resultat.

- Et point er selvfølgelig et godt resultat for os, og vi skal i hvert fald ikke tabe, siger han.

Bibras Natcho fortæller, at der er en mere positiv og afslappet stemning i Israels landsholdstrup efter sejre på 4-0 og 5-2 over Færøerne og Østrig i onsdags og lørdags.

Anføreren har forberedt sine holdkammerater på, at der venter en intens kulisse i et udsolgt Parken, hvor han selv tidligere har spillet en Champions League-kamp.

- Jeg har spillet her tidligere med Rubin Kazan, og der var en elektrisk stemning. En lignende kulisse skal vi kunne håndtere i morgen (tirsdag, red.), siger han.