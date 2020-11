Isoleret Hjulmand skal påvirke testkamp fra hotelværelse

Selv om landstræner Kasper Hjulmand er isoleret på Strandhotel Marienlyst efter at have været i "potentiel nærkontakt" med coronasmittede Robert Skov eller en behandler fra landsholdsstaben, kommer Hjulmand stadig til at have en afgørende finger med i onsdagens testkamp.

Det siger angrebstræner Ebbe Sand. Mod Sverige vikarierer han som landstræner sammen med målmandstræner Lars Høgh og analytiker Mounir Akhiat.

- Vi er i tæt kontakt med ham (Kasper Hjulmand, red.). Hvorvidt han får muligheden for at deltage på afstand, det må vi se, men så vidt mulig vil der være kontakt med ham, siger Ebbe Sand.

Assistenttræner Morten Wieghorst er også isoleret, men Ebbe Sand er sikker på, at landsholdet vil være i gode hænder på trods af de to hovedtræneres fravær.

- Vi er et team, der gør det her sammen. Jeg har arbejdet med Hjulmand et stykke tid, og jeg føler mig fint rustet til opgaven.

- Jeg prøver at vende det til en positiv udfordring. Det er spændende at mærke, hvordan vi som team, spillere og stab rykker tættere sammen, siger Ebbe Sand.

Danmark har et forstærket ligalandshold med til kampen, og selv om den sportslige værdi er kraftigt reduceret, er landskampen stadig betydningsfuld.

Det understregede Kasper Hjulmand, inden han blev isoleret.

Danmark er nemlig uhyre tæt på at være sikret en plads blandt de ti bedste europæiske hold på verdensranglisten, inden der i december trækkes lod til kvalifikationsgrupperne frem mod VM i 2022.

Er Danmark blandt Europas ti bedste nationer, vil landsholdet være i øverste seedningslag og dermed ikke kunne møde andre topseedede nationer som Frankrig, England og Spanien.

På den baggrund garanterer Ebbe Sand også, at Danmark vil forsøge at række ud efter sejren.

- Det er en kamp, som vi stadig går efter at vinde, for den betyder stadig meget i forhold til at kunne opnå seedning i VM-kvalifikationen, siger vikarlandstræneren.

Onsdagens kamp begynder klokken 19.30.