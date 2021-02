Islandsk profil forlader Ribe-Esbjerg før kontraktudløb

Den 33-årige playmaker, som har været anfører i den vestjyske ligaklub, fortæller, at han i sidste uge fik at vide, at han ikke indgår i planerne for den kommende sæson.

- Samtidig fik jeg en mulighed for at spille sæsonen færdig i den tyske Bundesliga. Det har været en svær beslutning, men jeg tror, at jeg har truffet den rette, siger Jónsson.

Gunnar Stein Jónsson har været i Ribe-Esbjerg siden 2018, hvor han kom til fra svenske IFK Kristianstad.

I Göppingen skal islændingen erstatte den tidligere Aalborg Håndbold-spiller Janus Smárason, som for nylig er blevet skadet.

- Vi er sikre på, at Jónsson med sin erfaring hurtigt bliver integreret og kan hjælpe os i resten af sæsonen, siger Göppingens sportschef, Christian Schöne.

Gunnar Steinn Jónsson har fået en kontrakt, der gælder i resten af sæsonen.