Islandsk plankeværk hjælper KIF Kolding til sejr over rival

Mandag aften stod han nemlig en brandkamp i rivalopgøret mellem de to klubber, og hans stærke præstation banede vej for Kolding-sejr på 31-22.

Spillerne fra Fredericia Håndboldklub kan meget vel have mareridt om den islandske KIF Kolding-målmand Ágúst Elí Björgvinsson.

Det var særligt i anden halvleg, at den 25-årige islænding imponerede ved at pille glansen af såvel Fredericias bagspillere som fløje.

Fra at have været foran med 13-12 ved pausen førte KIF Kolding med syv mål inden kampens sidste ti minutter, og spændingen i opgøret var væk.

Ágúst Elí Björgvinssons redningsprocent endte på over 45.

- Jeg håber, at det er niveauet, man kan forvente af mig. Jeg håber at kunne blive ved med det spil. Det var nemt at stå bag vores forsvar, og der var mange nemme redninger, siger målmanden til TV2 Sport.

Anderledes ærgerlig er Fredericia-profilen Kristian Stoklund, der kun havde held med at score på tre af sine ni afslutninger.

- Vi må aldrig nogensinde tabe med ni mål i et lokalopgør mod Kolding. Det må aldrig nogensinde ske, siger Kristian Stoklund til TV2 Sport.

I 1970'erne var Fredericia en stormagt i dansk håndbold, men i nyere tid har den titel i højere grad være påklistret KIF Kolding. Derfor har Fredericia-fansene haft et anstrengt forhold til deres succesfulde lokalrival, men mandag havde gæsterne ikke mulighed for at få opbakning fra deres fans.

I stedet kunne man høre et tilfreds hjemmepublikum klappe sejren hjem i Sydbank Arena, hvor der på grund af coronarestriktioner maksimalt måtte være 500 personer, hvilket svarer til mindre end en tiendedel af hallens kapacitet.

Efter fem spillerunder står KIF Kolding nu noteret for tre sejre, mens Fredericia fortsat blot har vundet en enkelt gang.