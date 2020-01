Islandsk Aalborg-profil kan drille Danmark: Han kan alt

Janus Smarason kan nemlig det meste med en bold i hånden, mener to af hans kolleger fra Aalborg-holdet, de danske landsholdsspillere Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup.

- Han er en spiller, som har spillet et helt vanvittigt 2019 for os. Han var altafgørende for os i slutspillet og har været det gennem Champions League også, siger Møllgaard.

Den 25-årige islandske bagspiller kom til Aalborg i 2017, og siden er han blevet bedre og bedre, mener Møllgaard.

- Han har fået barberet mange af de små fejl væk og spiller med større koncentration, og så kan han næsten alt i angrebet, og han har rent faktisk også udviklet sig til at blive en af vores bedste forsvarsspillere, siger den danske forsvarsgeneral.

Det er Aalborg-stregen Magnus Saugstrup enig i.

- Han er en fantastisk fyr, og han er dygtig. Han har nærmest været ligaens bedste spiller i år. Når han er rigtig god, så er han ustyrlig i forhold til sit mand-mand-spil og til at samarbejde med stregen, siger han.

De to danskere kender Smarasons spillestil rigtig godt, men det er ikke nødvendigvis en fordel, vurderer Saugstrup.

- Vi er forberedt på de ting, han kan. Men ligesom vi kender ham, så kender han også vores svagheder, så jeg tror ikke, det er en fordel, siger han.

Smarason skifter efter denne sæson Aalborg ud med den tyske bundesligaklub Göppingen.

Selv om islændingen har leveret en fantastisk indsats i Aalborg, har han stadig til gode at slå helt igennem på det islandske landshold.

Møllgaard håber for sin kollega, at han under EM for alvor kommer til at få sit landsholdsgennembrud.

- Han behøver ikke at spille en stor kamp lørdag, men jeg håber, at han får en god slutrunde. Jeg er rigtig glad for, at han er med, men jeg håber ikke, at han brænder en stor åbningskamp af, for så bliver det svært for os, siger Møllgaard.

Kampen mellem Danmark og Island fløjtes i gang lørdag klokken 18.15.