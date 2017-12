Islands træner om svær pulje: Man har altid en chance

Argentina, Nigeria og Kroatien bliver modstanderne for det lille land, der charmerede alle verdens fodboldhjerter ved at nå til kvartfinalen ved EM i Frankrig i 2016.

Heimir Hallgrímsson, der er landstræner for Island, erkender, at chancen for at vinde over Lionel Messi og Argentina er "mindre end mod de andre hold".

Men på trods af den store mundfuld som Island står overfor, så har holdet ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen på forhånd.

- I fodbold har man altid en chance, siger træneren.

- Hvor stor vores chance er mod Argentina, ved jeg ikke, men vi har gennem de seneste år vist, at hvis vi spiller op til vores bedste, så kan vi i det mindste give dem god modstand.

Desuden fortalte træneren, at han regner med, at cirka 15 procent af Islands befolkning på 335.000 mennesker vil tage turen til Rusland for at heppe.

- Vores fans vil komme til Rusland i et stort antal, og de bliver stjerner ved VM i Rusland, for det bliver glade mennesker, siger træneren.