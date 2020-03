Erik Hamrén havde stor succes som træner for AaB. Han førte klubben til DM-guldet i sæsonen 2007/08, og her ses han sammen med den tidligere målhelt Simon Bræmer.

Islands landstræner: Det er på tide at slå Danmark

Erik Hamrén havde håbet at trække Danmark, og ønsket fra Islands svenske landstræner gik i opfyldelse.

Island har aldrig slået Danmark i en fodboldlandskamp på herresiden, men det håber Islands landstræner, Erik Hamrén, at få lavet om på.

Det siger han til DR Sporten, efter at Danmark og Island tirsdag havnede i den samme gruppe, da der blev trukket lod til Nations League.

- Jeg havde håbet på det. Det bliver en spændende duel, og jeg har hørt, at Island aldrig har slået Danmark. Det er på tide nu.

- Danmark har vist under både VM og kvalifikationen til EM, at de har et rigtigt stærkt hold med mange gode spillere rundt om i Europa, siger Erik Hamrén til DR.

Fra 2004-2008 trænede svenskeren AaB og førte nordjyderne til DM-guld i sin sidste sæson i klubben.

DR har også snakket med landstrænerne for England og Belgien, der er havnet i samme gruppe.

Englands landstræner, Gareth Southgate, fortæller, at han "altid har beundret dansk fodbold".

Belgiens landstræner, spanieren Roberto Martínez, fortæller, at han ser frem til at møde Danmark tre gange på kort tid. De to hold er også i gruppe med hinanden ved EM.

De seks spillerunder i Nations League afvikles i efteråret.