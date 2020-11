Island går glip af EM efter sent comeback af Ungarn

To sene mål af Ungarn sikrede værterne en sejr på 2-1 i EM-kvalifikationskampen, og dermed er ungarerne klar til næste års slutrunde. Det samme er Slovakiet og Skotland, der snuppede de sidste billetter.

Ungarn havner i EM-gruppe med Portugal, Frankrig og Tyskland.

Ungarns hovedstad, Budapest, er ligesom København en af EM's 12 værtsbyer, og ungarerne har fordel af hjemmebane på Puskas Arena i kampene mod Portugal og Frankrig, mens kampen mod Tyskland spilles i München.

Ungarn var også med ved EM i 2016, hvor holdet vandt sin gruppe og kvalificerede sig til ottendedelsfinalen.

Her var belgierne dog for stor en mundfuld, og Ungarn blev sendt ud med et nederlag på 0-4.

I det meste af torsdagens opgør så det ikke ud til, at Ungarn skulle booke en EM-billet.

Island bragte sig på 1-0, da Everton-spilleren Gylfi Sigurdsson sparkede et frispark i nettet med hjælp fra Ungarns målmand Peter Gulacsi efter 11 minutter.

Den stilling holdt helt frem til det 88. minut, hvor et satsende hjemmehold bragte balance i regnskabet.

Loic Nego udnyttede sløset forsvarsspil til at sparke udligningen i nettet, og få minutter senere blev Salzburg-spilleren Dominik Szoboszlai matchvinder med en fladt langskud på en omstilling.

Slovakiet besejrede Nordirland 2-1 på udebane efter forlænget spilletid. Michal Duris blev matchvinder med sit mål i det 110. minut.

Skotland var ude i en gyserafgørelse mod Serbien efter 1-1 i ordinær og forlænget spilletid. Først da Fulham-angriberen Aleksandar Mitrovic brændte i straffesparkskonkurrencen, blev kampen afgjort i skotsk favør, og dermed er nationen klar til en slutrunde for første gang siden 1998.

Slovakiet er i gruppe med Spanien, Sverige og Polen, mens Skotland er placeret i samme gruppe som England, Kroatien og Tjekkiet.

EM skulle være afholdt i juni og juli 2020, men på grund af coronapandemien blev slutrunden skubbet med et år.