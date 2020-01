Island får dansk opbakning: Nu vil de elske vikingeklappet

Begge opgør kan nemlig få indflydelse på danskernes muligheder for at gå videre.

Islands håndboldlandshold vil efter alt at dømme få uvant opbakning fra de danske fans, når Malmö Arena onsdag aften danner ramme om de sidste to kampe i Danmarks gruppe ved EM.

Danmark skal selv slå Rusland, men to timer tidligere spiller Island mod Ungarn, og her er en islandsk sejr nødvendig, hvis det danske håb om en plads i mellemrunden skal bevares.

Den islandske veteran Gudjon Valur Sigurdsson ser frem til, at fansene fra de to lande slår pjalterne sammen i en massiv støtte til Island.

- Det bliver forhåbentlig fantastisk. I første kamp kunne de ikke lide vores vikingeklap. Nu vil de elske det.

- Det håber jeg i hvert fald, siger han med henvisning til den islandske hilsen, der blev kendt under EM i fodbold i 2016.

- Vi har vores fans, og de har gjort det fantastisk. Hvis de danske fans støtter os, er det fedt. Det er en kamp mellem Island og Ungarn, men vi tager imod al den støtte, vi kan få, siger Sigurdsson.

Fløjspilleren Sigvaldi Gudjonsson håber på en højlydt arena i Malmø onsdag aften.

- Vi vil selvfølgelig gerne have så mange fra publikum på vores side som muligt. Det er også en god situation for os.

- Vi vil gerne have, at der er god stemning i hallen, så vi kan ride med på den bølge. Den skal vi helt sikkert bruge, så jo mere larm jo bedre, siger den tidligere Aarhus-spiller.

Danmark tabte med et mål til Island i EM-premieren i lørdags og fulgte op med 24-24 mod Ungarn mandag. Derfor er danskerne afhængige af Island, men det vil Sigurdsson ikke bruge energi på.

- Vi har ikke Danmarks skæbne i vores hænder. I får det til at lyde, som om hele verden drejer sig om jer. Vi spiller mod Ungarn, og for os handler det ikke om Danmark.

- Med al respekt for den danske træner, spillerne og Danmark som nation handler det om at få to point for os. Hvis vi vinder, bliver vi rigtig glade. Det er vores mål, siger han.

Med fire point i bagagen er islændingene allerede sikre på en plads i mellemrunden. Den anden billet går til enten Ungarn eller Danmark.

Hvis Island kun vinder med et mål over Ungarn, skal Danmark slå Rusland med mindst to mål for at være sikker på avancement.

Kampen mellem Island og Ungarn fløjtes i gang klokken 18.15 onsdag aften. Klokken 20.30 gælder det Danmarks opgør mod Rusland.