Island dukker de danske verdensmestre i svær EM-åbning

Nederlaget kan vise sig særdeles kostbart på den videre færd mod mellemrunden ved EM, da kun to af de fire hold i den indledende gruppe går videre.

Danmark er nu sandsynligvis tvunget til at slå Ungarn og Rusland i de sidste to gruppekampe.

Malmö Arena var ellers klædt i rødt og hvidt. Med op mod 7000 danskere på tilskuerpladserne var opbakningen enorm, men de danske verdensmestre sled i det inde på banen.

Jannick Green fik chancen fra start i målet, efter at Niklas Landin har døjet med et maveonde. Der gik dog et lille kvarter, før Green med en fodparade for første gang reddede et islandsk skudforsøg.

Generelt var det danske forsvar alt for åbent, og Island kunne næsten score efter behag.

Det kunne selv Niklas Landin ikke ændre på, da den danske førstekeeper kom på banen efter et kvarter.

Bedre blev det ikke, da Landin midtvejs i anden halvleg blev udvist for uden for feltet at have ramt Islands Olafur Gudmundsson, da islændingen bragte modstanderne foran med 23-22.

I det meste af anden halvleg var danskerne bagud med to-tre mål, og overraskelsen begyndte at lure.

Med fem minutter tilbage fik Henrik Møllgaard fra en lidt uvant position som venstrefløj med fem minutter igen skabt håb om en dansk sejr, da han gjorde det til 29-29.

Der var tændt op under publikum, men de fik sig en gevaldig skuffelse, da Island alligevel tog sejren til sidst.

I gruppens anden kamp vandt Ungarn tidligere på lørdagen med 26-25 over Rusland. Det betyder, at Island og Ungarn topper gruppen, mens Danmark mandag møder netop Ungarn.

De to bedste hold fra gruppen går videre til mellemrunden.

EM spilles i Sverige, Norge og Østrig og har deltagelse af 24 lande.