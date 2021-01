Ishockeyspiller har gjort kryptovaluta til sin levevej

I 2017 blev Rungsteds ishockeyspiller Nikolaj Rosenthal den første professionelle atlet i verden til at få sin løn udbetalt i kryptovalutaen bitcoin.

Interessen for kryptovaluta har blot vokset sig større. Så stor, at det ikke længere kun er en interesse.

I dag er det blevet et arbejde, som han beskæftiger sig med ved siden af sin professionelle karriere som ishockeyspiller.

Han besidder således i stillingen som direktør i selskabet Evonax, der er en platform, hvorigennem potentielle investorer kan få adgang til alverdens kryptovalutaer.

Muligheden opstod, fordi Rosenthal tog kontakt til sin fars kollega, der på daværende tidspunkt stod som eneejer af selskabet.

- Jeg kunne se, at projektet var gået i stå, og derfor kontaktede jeg ham med henblik på at blive en del af det. Siden har jeg købt 25 procent af selskabet, siger han.

Det er langt fra første gang, at den risikovillige ishockeyspiller investerer i et projekt, som han tror på.

Tidligt i ishockeykarrieren stod det klart for ham, at sporten ikke skulle fylde det hele.

Det har betydet, at Rosenthal både har haft sit eget tøjmærke, og så har han haft en andel i Paradis Is.

Han har dog droslet ned på de mange sideløbende projekter for at kunne beskæftige sig professionelt med kryptovaluta ved siden af ishockeykarrieren.

Interessen for det marked har været der længe - også et stykke tid inden han underskrev sin bitcoinkontrakt med Rungsted Seier Capital.

Men i årene efter at have indgået den særlige aftale med sin arbejdsgiver begyndte værdien af bitcoins at falde gevaldigt.

Fra at være blevet handlet til 20.000 dollar stykket, da aftalen blev indgået, faldt de med mere end 75 procent i løbet af et år.

Dog kan han glæde sig over, at værdien af "mønterne" igen har været på himmelflugt i de seneste tre måneder.

I dag nærmer værdien sig nemlig 35.000 dollar for en enkelt bitcoin. Det betyder, at Rosenthals aftale ville give et fint afkast i dag.

- Hvis jeg solgte min bitcoins lige nu, ville det være en god forretning for mig, lyder det fra ishockeyspilleren.

Men det er ikke planen. Investeringerne i kryptovaluta er et langsigtet projekt, og det har det hele tiden været.