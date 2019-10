Politiet har rejst tiltale for vold mod Frederikshavn White Hawks Kristian Jensen (til højre), der her ses i en kamp mod Esbjerg i marts.

Ishockeyspiller tiltales for vold efter slag under kamp

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for vold mod den 23-årige ishockeyspiller Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks.

Under en kamp i september mod Odense Bulldogs slog Jensen en modspiller, Lucas Bjerre Rasmussen, i hovedet efter at have væltet ham omkuld. I faldet tabte Lucas Bjerre Rasmussen sin hjelm

Slagsmålslignende situationer er ikke ualmindelige i ishockey. Men overfaldet på Lucas Bjerre Rasmussen var så groft, at Nordjyllands Politi valgte at gå ind i sagen.

At der er rejst tiltale er udtryk for, at anklagemyndigheden vurderer, at sagen vil føre til domfældelse.

Kristian Jensen nægter sig dog skyldig i vold, fortæller hans forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen.

- Denne her sag er afgjort med en straf inden for ishockeysportens eget system. En meget hård straf, hvis ikke den hårdeste nogensinde. Hvad straffesagen angår, så er påstanden frifindelse, siger advokaten.

Han henviser til en afgørelse fra disciplinærudvalget i Danmarks Ishockey Union, som idømte Kristian Jensen en karantæne frem til 1. december, hvilket betyder, at han går glip af 17 ligakampe.

- Denne her sag hører ikke hjemme i retten, men nu må vi se, siger Jens Christian Christensen.

Hos Kristian Jensens arbejdsgiver, Frederikshavn White Hawks, har direktør Henrik Andersen ingen kommentarer til tiltalerejsningen. Han henviser til forsvarsadvokaten.

Straffen for et slag i hovedet ligger typisk i området mellem 30 og 40 dages fængsel, som kan gøres betinget, for eksempel med vilkår om samfundstjeneste.

Nordjyllands Politi oplyser, at anklageskriftet i sagen torsdag vil blive sendt til Retten i Hjørring, hvor der vil blive berammet en retssag.

Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen måtte tilbringe natten efter kampen på sygehuset. Han pådrog sig en hjernerystelse og et brud på en mindre knogle i ansigtet.

Nogle dage efter kampen sagde han til Jyllands-Posten, at han ikke bærer nag, men han kaldte handlingen for uacceptabel.

- Jeg synes, at handlingen på isen var uacceptabel, men jeg har ikke mødt Kristian Jensen uden for isen, så der ved jeg ikke, hvordan han er. Man skal passe på med at komme med for mange konklusioner og hade en person ud fra det udgangspunkt.

- Men jeg ved også godt, at uanset om det var Kristian Jensen eller mig, der havde gjort det på isen, var det ikke i orden, sagde Lucas Bjerre Rasmussen til Jyllands-Posten.