Ishockeymænd smider dyrebart point i overtidssejr ved VM

Tirsdag smed hold et dyrebart point, da det kun blev til 2-2 i ordinær tid mod gruppens formodede prygelknabe, Storbritannien. Et sejrsmål af Markus Lauridsen i overtiden gør, at danskerne trods alt fik to point ud af opgøret.

Det danske ishockeylandshold har for alvor ramt hverdagen efter pragtsejren over Sverige i første kamp ved VM i Letland.

Danmark havde generelt et lille overtag, men imponerede ikke. Og når det samlede regnskab skal gøres op efter gruppespillet, kan det meget vel have været en dyr tirsdag eftermiddag i Riga.

Danskerne svarede ellers umiddelbart fornemt igen på en tidlig britisk scoring og dominerede første periode klart.

Julian Jakobsen lavede sit første VM-mål i seks år, og Nicklas Jensen huggede endnu en puck i nettet fra halvdistancen i dansk overtal.

Men Danmark mistede grebet en smule efter den første pause. Selv om de danske spillere var klart bedre på skøjterne end deres britiske modstandere, kneb det med at fastholde det høje pres.

Det blev en helt lige kamp i anden periode, og da så den danske føring pludselig lidt spinkel ud. Selv mod den alt andet end skræmmende modstander, som Danmark slog 9-0 for to år siden.

Den britiske stil med at øse pucken mod mål, så snart det er inden for synsvidde, er ubehagelig for modstanderne, og der skal ikke mange tilfældigheder til, før man kommer i knibe.

For danskerne var opgaven derfor at udnytte overlegenheden i tempo og teknik til at lave det tredje mål, der kunne skabe ro.

Den forløsende scoring kom dog aldrig, og med knap fire minutter igen gik det galt. Mike Hammond, der i denne sæson har optrådt i den danske liga for både Odense og Frederikshavn, fik udlignet til 2-2.

Kampen måtte i overtid, hvor Markus Lauridsen trods alt sørgede for to danske point med en scoring, mens briterne havde en spiller i straffeboksen.

I det store billede er fem point efter tre kampe positivt. Men skuffelsen mod briterne lægger unægtelig en dæmper på humøret.

Landstræneren kan dog notere sig, at det danske overtalsspil ser fornuftigt ud og skaber masser af chancer. Og at holdet kun er blevet ramt af fem udvisninger i alt i de første tre kampe, er godkendt.

Men han skal finde en måde at få gang i målscoringen i de kæder, der ikke indeholder Nicklas Jensen og Mikkel Bødker. Jensen har været med i samtlige syv danske scoringer ved VM.

Et skridt på vejen er Frederik Storms tilbagekomst efter en knæskade. Storm trådte ind i kæden med Nichlas Hardt og Jesper Jensen, og man bør snart kunne forvente pointproduktion fra den erfarne trio.

Onsdag venter en opgave af en helt anden kaliber, når Danmark skal op imod Rusland. Russerne vil givetvis være stærkt motiverede efter mandagens overraskende nederlag til Slovakiet.