Ishockeylandstræneren har fundet sin VM-opskrift

Landstræner Jan Karlsson er meget tæt på at have fundet den formation, han skal bruge, når det danske ishockeylandshold åbner VM mod Tyskland på fredag.

- Der kommer ikke til at være stor forskel på det hold, vi så mod USA, og det vi stiller med mod Tyskland, siger Jan Karlsson.

Mod amerikanerne sendte han Mads Christensen ind i førstekæden ved siden af Peter Regin og Nicklas Jensen.

I den anden danske topkæde var Frans Nielsen den centrale figur med Nichlas Hardt og Frederik Storm omkring sig.

- Vi gjorde det godt mod et meget, meget stærkt USA-hold. Når man taber, vil man altid kunne finde noget, man skal forbedre. Men som helhed var det en rigtig god præstation, lyder det fra landstræneren.

Han måtte undvære målmand Frederik Andersen, der først ankom til Danmark mandag efter en lang hjemrejse fra Canada, men flere andre fik deres første kamp i VM-optakten.

Veteranen Daniel Nielsen gav ro i defensiven, mens de to forwards Mads Christensen og Julian Jakobsen er trådt ind på holdet efter at have vundet henholdsvis det tyske og det danske mesterskab.

- Det er en levende proces frem til åbningskampen. Alle skal have chancen. Mads og Julian har begge festet, så man må have tålmodighed med dem, siger Karlsson med et grin.

Nichlas Hardt og Mathias Bau stod for de danske scoringer i nederlaget til stormagten.