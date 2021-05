Ishockeylandsholdets nye håb imponerer før VM-debut

Den store centerspiller fra San Jose i Californien har i hvert fald vist et så højt niveau under træningen, at det har overrasket selv landstræner Heinz Ehlers.

Han har endnu ikke spillet en eneste A-landskamp, men noget tyder på, at Alexander True bliver en solid forstærkning for det danske ishockeylandshold ved VM i Letland.

- Det er klart, at vi på forhånd både har haft forhåbninger og forventninger til ham. Men det er sgu en anden spiller, end jeg havde forventet, selv om jeg godt vidste, at når man spiller på det niveau, så er man god, siger Ehlers.

True har foreløbig spillet 19 kampe for San Jose Sharks i NHL, men optræder primært som flittigt scorende nøglespiller for udviklingsholdet San Jose Barracuda.

I den mindre profilerede AHL-liga kan det være svært at følge spillerne indgående, og landstræneren erkender da også, at han inden VM-afrejsen kun har set True sporadisk på tv-skærmen.

- I de senere år har det kun været nogle få klip og højdepunkter. Men han har godt det rigtig godt i træningen og ser rigtig godt ud, siger landstræneren med solidt tryk på ordet "rigtig".

Alexander True rejste til USA i 2014 og har arbejdet sig op gennem rækkerne. I februar sidste år blev han den 14. dansker, der fik debut i NHL.

- Han har en rigtig god fysik. Han er stor, men stadig en god skøjteløber. Samtidig er han typen, der gør, hvad en træner siger. Der er ikke en masse småting, han lige skal forsøge for at brillere selv. Det er en holdspiller, og det har vi brug for.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at han spiller i førstekæden, for jeg har forsøgt at fordele ressourcerne lidt ud mellem kæderne. Men han skal selvfølgelig være med til at bære en kæde, siger landstræneren.

Alexander True får sin VM- og landsholdsdebut lørdag middag, hvor Danmark møder Sverige.