Ishockeylandsholdet spiller VM 2021 i hviderussisk sommer

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har besluttet, at gruppeinddelingen fra dette års aflyste VM i Schweiz bliver overført til turneringen i 2021.

Det betyder som udgangspunkt, at Danmark ud over Hviderusland skal møde Canada, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Slovakiet og Storbritannien.

Ifølge Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, er det dog sandsynligt, at Danmark i stedet for Canada får fornøjelsen af Rusland.

- Man vil gerne have Rusland i den gruppe, der skal spilles i Minsk. Det skal man have fundet en løsning på, siger han.

Grupperne er inddelt efter nationernes placering på verdensranglisten, men arrangørerne har lov til at lave én "udskiftning".

Ønsker man at flytte et hold til den anden gruppe, skal det byttes med et hold fra samme seedningslag. Det vil i givet fald betyde, at Rusland og Canada bytter plads.

VM-spillerne skal i øvrigt indstille sig på senere sommerferie næste år. IIHF's council besluttede onsdag at rykke næste års VM-start med to uger.

Det sker i forventningen om, at de nationale ligaer i næste sæson kommer senere i gang og dermed har brug for ekstra tid til at spille turneringen færdig.

Dermed kommer VM helt usædvanligt til at strække sig ind i juni, hvilket reelt strider mod IIHF's regler, der fastslår, at VM-turneringerne skal afvikles i april og maj.

- Derfor skal beslutningen formelt bekræftes på IIHF's kongres 10. juni. Det er en undtagelse fra reglen, og det kræver godkendelse fra kongressen, siger Henrik Bach Nielsen.

Det danske landshold er efterhånden stedkendt i Minsk. Byen var også vært for VM i 2014 og for OL-kvalifikationen to år senere.