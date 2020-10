Landstræner Heinz Ehlers får ikke mulighed for at samle sine spillere i november.

Ishockeylandsholdet må aflyse testkampe

Heinz Ehlers har siden sommer været ansat som dansk ishockeylandstræner på fuld tid, men landsholdschefen har endnu ikke haft mulighed for at se sit hold i kamp.

Og den 54-årige træner kommer til at væbne sig med tålmodighed et stykke tid endnu. Coronapandemien forpurrer nemlig den landsholdssamling, der var planlagt i november.

Her skulle Ehlers' udvalgte have spillet to testkampe mod henholdsvis et hold af danske talenter under 25 år og et All Star-hold bygget op omkring de bedste udlændinge i den danske liga.

Men ingen af de kampe bliver til noget. Danmarks Ishockey Union (DIU) og klubberne i Metal Ligaen har besluttet at aflyse samlingen.

- Vi vil gerne beskytte vores spillere i Metal Ligaen så godt som overhovedet muligt og finder det svært at retfærdiggøre nødvendigheden i kampen i den situation, landet befinder sig i.

- Derfor ser vi ingen anden udvej end at aflyse samlingerne for både landsholdet og U25-landsholdet i novemberbreaket, siger ligachef og general manager for landsholdene Kim Pedersen til Metal Ligaens hjemmeside.

Selv om Metal Ligaen gik i gang som planlagt i september, er turneringen ikke gået udenom coronaproblemer.

Fredag kunne Herlev Eagles melde om syv coronasmittede spillere i førsteholdstruppen. Klubben har foreløbig måttet aflyse to ligakampe af den årsag.

- Lige nu kæmper ishockeyen og resten af den professionelle sport herhjemme en hård kamp for overlevelse, og vi er i konstant modvind.

- Derfor er vi tvunget til at tage så mange forbehold og så meget ansvar som nødvendigt for at kunne gennemføre Metal Ligaen, siger ligaforeningens formand, Klaus Rasmussen.