Ishockeylandsholdet kan sætte ny milepæl mod Schweiz

Opgaven søndag aften hedder Schweiz, og bedømt ud fra schweizernes premieresejr på 5-2 over Tjekkiet står Danmark over for endnu en monumental udfordring i Riga.

Efter choksejren over Sverige venter endnu en modstander, det danske ishockeylandshold aldrig har været i stand til at besejre ved VM.

Den danske landstræner, Heinz Ehlers, kender schweizisk ishockey indgående efter mange år som klubtræner i Alpelandet.

- Schweiz er favorit og har altid gode hold med til VM. Hvis vi arbejder lige så hårdt og spiller med den samme disciplin, som mod Sverige, giver vi os selv en chance. Men let bliver det ikke, sagde Ehlers, inden Schweiz gik på isen mod tjekkerne.

Den danske VM-statistik mod Schweiz er alt andet end opløftende. Fem indbyrdes opgør på højeste niveau er resulteret i fem danske nederlag.

Går man længere tilbage i tiden, finder man yderligere seks VM-kampe på B- og C-niveau. Også her endte det hver gang med schweizisk sejr.

Men i modsætning til erfaringerne med Sverige, som Danmark inden lørdag aldrig havde været i nærheden af, har danskerne trods alt formået at tage point fra Schweiz.

Det skete ved VM i Rusland i 2016 i en kamp, som Danmark faktisk burde have vundet.

Frederik Storm og Nikolaj Ehlers sørgede for dansk 2-0-føring i første periode, og den stilling holdt sig helt frem til ti minutter før tid.

Her bukkede den danske defensiv omsider under for et stadig mere desperat pressende schweizisk mandskab, som scorede to gange i slutfasen og tog sejren med et mål i overtiden.

Til gengæld var det danskerne, der slap bedst fra VM. Danmark nåede kvartfinalen, mens Schweiz måtte nøjes med en sjetteplads i gruppespillet.

Siden dengang har schweizerne ikke misset en kvartfinale og tog endda sølv i 2018 efter et bittert finalenederlag på straffeslag til Sverige i Royal Arena.

- Det bliver lige så svært som mod Sverige, og det bliver måske endda lidt mere fysisk, siger den danske centerspiller Julian Jakobsen.

- Schweiz står for tempo, fart og fysik, og det skal vi stå imod. Jeg tror, det bliver en underholdende kamp, spår han.

Kampen mod Schweiz begynder klokken 19.15 dansk tid.