Ishockeylandsholdet forsøger at hente Lars Eller til VM

Den danske VM-delegation tager i løbet af mandagen kontakt til den tidligere Stanley Cup-vinder for at høre, om han er interesseret i en smuttur til Letland.

Ishockeystjernen Lars Eller er sammen med Washington Capitals færdig i NHL-slutspillet, og det åbner en lille sprække af håb om, at Eller kan komme på isen for det danske landshold ved VM i Riga.

- Han får et opkald, når han vågner. Så er det op til ham at tage beslutning om, om han vil flyves ind, siger landstræner Heinz Ehlers.

De særlige karantæneregler, som er indført op til dette VM, gør dog, at det i givet fald vil være meget få kampe, den 32-årige center kan være spilleberettiget i.

For at forhindre smittespredning skal alle spillere seks dage i karantæne ved ankomsten til Riga. Dermed vil det meste af gruppefasen være overstået, før Eller er klar til at træde ind i turneringen.

- Vi er derhenne, hvor det kun er den sidste gruppekamp og en eventuel kvartfinale, han kan være med i. Men selvfølgelig skal vi ringe til ham. Hvis vi ikke har forsøgt, så får jo også kritik, siger Heinz Ehlers.

To af Ellers holdkammerater i Washington, målmanden Ilya Samsonov og backen Dimitri Orlov, har ifølge svenske medier allerede sagt ja til at forstærke det russiske landshold i Riga.

Lars Eller var med ved VM for to år siden i Slovakiet. Her deltog han i Danmarks første tre kampe, inden han rejste tilbage til USA for at pleje en skade.