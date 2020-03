Aalborgs ispirater fik bank med 1-10 i Herning i sidste runde af grundspillet, men på det tidspunkt havde nordjyderne for længst vundet grundspillet.

Ishockeyklubber varmer sig på støttebilletter

For at afbøde de økonomiske konsekvenser af et aflyst slutspil i ishockey sælger otte ud af ni Metal Liga-klubber billetter til kampe, der ikke spilles.