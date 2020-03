Ishockeyklubber kræver kompensation for tomme haller

Sådan lyder det fra Danmarks Ishockey Unions (DIU) direktør, Ulrik Larsen, efter at have været til krisemøde med lederne i de økonomisk pressede klubber i den bedste ishockeyrække, Metal Ligaen.

Statskassen skal hoste op med økonomisk kompensation for manglende entreindtægter, fordi de danske ishockeyklubber følger regeringens anbefaling i coronaspørgsmålet.

- Noget af det, der skal tales om, er en eller anden form for kompensation. Vores klubber er ikke super velkonsolideret. Det her kan bringe ligaklubberne i fare, siger Ulrik Larsen.

Ishockeysporten efterlyser samtidig langt klarere retningslinjer fra myndighederne end anbefalingen om, at arrangementer med over 1000 personer bør udskydes eller aflyses i resten af marts.

DIU-direktøren vil i stedet have et reelt påbud fra regeringen. Eller i hvert fald en uddybning af, hvorfor grænsen er sat, hvor den er.

- Det er simpelthen for let at stille sig op og sige sådan noget. Det efterlader vores klubber i en meget utilfredsstillende situation. Det er helt uholdbart, siger Ulrik Larsen.

Han slår fast, at der ikke bliver tale om at gå imod regeringens anbefaling og spille kampene med tilskuere i hallen.

- Vi respekterer de beskeder, der er kommet. Det må der ikke være nogen tvivl om. Men vi forventer, at der kommer noget mere klart til os: Hvad er det egentlig, at I vil have, vi skal gøre?

- Skal vi spille med 999 tilskuere? Eller er det bare et tal, der er valgt, fordi det er det, man har gjort i andre lande. Det er vigtigt for os at få det påbud, siger Ulrik Larsen.