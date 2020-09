Ishockeyklubben Frederikshavn henter Jesper Jensen hjem

Mads Christensen og Mathias Bau er skiftet til Herning Blue Fox, mens Nichlas Hardt er vendt hjem til Rungsted Seier Capital.

I Frederikshavn går 33-årige Jesper Jensen direkte ind som holdkaptajn.

- Han får en stor rolle på holdet i de kommende tre sæsoner, og han passer perfekt ind i det system, som Jari Pasanen (cheftræner, red.) kører efter.

- Vi kan samtidig afsløre, at han bliver ny kaptajn for White Hawks med nummer 40 på ryggen, lyder det fra den nordjyske klub.

Jesper Jensen, som også har spillet med samme nummer på landsholdet, får desuden en rolle i forhold til holdets yngre spillere.

- Samtidig bliver Jesper Jensen en læremester for vores unge mandskab, hvor han på isen signalerer ro og overblik. Her vil han få en stor rolle i at få de unge spillere til at føle sig hjemme og blive bedre, lyder det.

I de seneste mange sæsoner har Jesper Jensen boltret sig for forskellige klubber i den bedste svenske ishockeyrække.