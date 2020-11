Ishockeyklub forudser svær periode efter nedlukning

En af løsningerne, der har været på tale i flere sportsklubber, er at flytte spillere, træning og kampe ud af de ramte kommuner for at undgå restriktionerne.

Det kan blandt andet betyde, at klubberne kan være nødsaget til at sende spillerne på hotel i en periode.

Men spørger man den administrerende direktør i White Hawks, Henrik Andersen, om det er en mulighed, er svaret ikke til at tage fejl af.

- Det bliver en helt umulig opgave rent økonomisk, siger han.

- Vi har 25-30 mand, der så skal på hotel. Det har klubben simpelthen ikke råd til.

Henrik Andersen fortæller desuden, at klubben og spillere afventer yderligere vejledninger fra regeringen.

- Vi har fået at vide, at professionel sport er undtaget restriktionerne, men omvendt må man ikke krydse kommunegrænserne, så det skal vi have afklaring på.

Fredag formiddag kan ligachefen for Metalligaen, Kim Pedersen, ikke sige noget om, hvad der kan komme til at ske med White Hawks kampe.

- Lige nu afventer vi, indtil der er kommet en ny udmelding fra kulturministeriet senere i dag, siger han.

Men hvis det ikke bliver muligt at spille kampe for klubben, så kan de fortsat træne, da det kun er to af holdets spillere, der bor uden for kommunen.

- De to spillere har vi allerede fundet lejlighed til i Frederikshavn, så de kan være med til træning.

Henrik Andersen understreger, at de naturligvis helst ser sig selv spille de syv kampe, der allerede er planlagt fra nu til 3. december.

- I sidste ende er det dog op til regeringen, hvad der kan lade sig gøre.

I den professionelle ishockeyrække, Metal Ligaen, er der indført pointdeling i kampe, hvor det ene hold har mere end syv smittede.

Selv om der ikke er lavet specifikke regler for den gældende situation, så forestillinger Henrik Andersen sig, at reglen kan blive udvidet til at gælde de kampe, der nu ligger i risikozonen for at blive aflyst.

Det afviser ligachefen heller ikke kan komme til at ske.