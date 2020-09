Ishockeyformand takker af og satser internationalt

- Skulle jeg sige ja til en ny periode, ville det være for yderligere fire år, og dermed ville jeg skulle sidde i 18 år. Det er rigtig længe, nok for længe, når det gælder sportspolitik og politik i al almindelighed.

- Det er bedst for Danmarks Ishockey Union og mig selv, at en anden tager over, siger Henrik Bach Nielsen.

Han er dog ikke færdig med ishockeyverdenen. Han er medlem af Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) øverste ledelse, og her går han efter en toppost ved den kommende kongres i september 2021, når der skal vælges ny topledelse.

- Uanset hvilken holdning man har til mig som person, eller hvor man står i dansk ishockey generelt, så er det en "no brainer", at Danmark fortsat skal have indflydelse i international ishockey, siger Henrik Bach Nielsen og fortsætter:

- Hovedparten af de store beslutninger træffes i council, og det er utrolig værdifuldt for Danmark at sidde med der. Det er bestemt ikke nogen naturlov, at dansk ishockey har et sæde så højt oppe i det internationale hierarki.

Samtlige pladser i IIHF's øverste ledelse bliver ledige i 2021, når schweizeren René Fasel skal have en efterfølger som præsident.

Henrik Bach Nielsen blev i 2005 bestyrelsesmedlem i Danmarks Ishockey Union, og i 2007 overtog han formandsposten fra Peter Berg.