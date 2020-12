Ishockeyformand forventer at beholde job trods voldsdom

Men formanden forventer ikke, at dommen får konsekvenser for hans arbejde.

- Sagen har intet at gøre med mine kvalifikationer som formand, siger han.

Torsdag aften holder Danmarks Ishockey Union bestyrelsesmøde, hvor formandens voldsdom og fremtid er på agendaen.

- Indtil nu har jeg været meget åben over for mine kolleger, hvor jeg har fortalt om forløbet. Og eventuelle konsekvenser har aldrig været på tale, siger Bach Nielsen.

Han fortæller desuden, at han ikke er enig i dommen, men at han respekterer det danske retssystem.

- Og så vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg selvfølgelig er frygteligt ked af det og træt af det.

Tidligere i år gav Henrik Bach Nielsen udtryk for, at han i september 2021 vil gå efter en toppost i Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF).

- Det er stadig planen, siger Bach Nielsen

Formanden er dømt skyldig for i marts sidste år at have udpeget en 46-årig mand på værtshuset Old Games Pub i Aalborg, og manden blev kort efter udsat for vold af en af Bach Nielsens bekendte.

Ifølge anklageren i sagen, Jesper Sønderup, var det især overvågningsbillederne fra stedet, der blev afgørende.

- Det var tydeligt, at han (Henrik Bach Nielsen, red.) pegede på forurettede, som kort efter blev udsat for vold af en tredje mand, siger Jesper Sønderup.

Ifølge anklageren forklarede Bach Nielsen i retten, at han ganske vist havde peget i retning af den forurettede, men at det blot var, fordi der var kommet en høj lyd fra det område.

Afgørelsen, som faldt i Vestre Landsret torsdag, var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Aalborg fra november i fjor.