Henrik Bach Nielsen (th.) fortæller, at Danmark stadig er i spil som VM-vært. (arkivfoto).

Ishockeyformand: Danmark er stadig i spil som VM-vært

Riga, København eller Bratislava bliver vært for den anden VM-pulje, fortæller Henrik Bach Nielsen.

Danmark er stadig i spil til en rolle som medvært for VM i ishockey, der skal afvikles fra 21. maj til 6. juni.

Det fortæller Danmarks Ishockey Unions (DIU) formand, Henrik Bach Nielsen, der med sin plads i Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) bestyrelse mandag var med til at fratage uroplagede Hviderusland værtsrollen.

Danmark bød sig i sidste uge til som medarrangør sammen med Letland, der oprindeligt skulle have afviklet VM sammen med Hviderusland. Det samme gjorde Slovakiet.

Det ligger fast, at den ene af de to puljer afvikles i Riga i Letland, og nu er spørgsmålet så, om Riga kan afvikle VM alene, eller om København eller Bratislava bliver vært for den anden pulje.

- Nu kommer der en fair proces om, hvor puljen så skal spilles, men dagens anden nyhed er, at der ikke kommer andre i spil end de tre kendte bejlere. Det bliver Riga, Bratislava eller vores ansøgning i Herning, der får puljen, fortæller Henrik Bach Nielsen til Hockeytinget.

Afgørelsen ventes ifølge mediet at falde inden for et par uger.

Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Flere deltagernationer har lagt pres på IIHF for at få Hviderusland fjernet som vært, og lørdag meddelte hovedsponsoren, Skoda, at man ville trække sig, hvis ikke Hviderusland blev frataget værtsrollen.

Det pres kunne IIHF ikke stå imod.

- Et eller andet sted er det jo trist, at man skal gøre det, men det var uundgåeligt, og der var enighed om beslutningen, siger Henrik Bach Nielsen.