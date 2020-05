Ishockeyforbund udsætter OL-kvalifikation til 2021

De danske ishockeyherrer skal alligevel ikke jagte OL-deltagelse senere i år.

Onsdag meddeler Det Internationale Ishockeyforbund (IIFH) på sin hjemmeside, at OL-kvalifikationsturneringerne, der skulle have været spillet i august, er udsat med et år grundet coronavirus.

Danmark må dermed vente til august 2021 med at møde Norge, Sydkorea og Slovenien om en billet til legene i Beijing i 2022.

Beslutningen om at udskyde OL-kvalifikationsturneringerne skal formelt godkendes af IIHF's bestyrelse, lyder det.

- Vi er heldige med, at der stadig er tid til at spille disse turneringer, så en udskydelse til august 2021 giver holdene mulighed for at sende deres bedste spillere på isen, siger IIFH-præsident René Fasel på hjemmesiden.

Danskerne skal fra 26. til 29. august næste år møde Norge, Sydkorea og Slovenien i Norge. Kun puljevinderen får adgang til OL.

Det danske ishockeylandshold har endnu sin første deltagelse ved et vinter-OL til gode.