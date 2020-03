Ishockeyforbund håber på VM-afklaring om to uger

- Vi er i tæt dialog med arrangøren for at analysere situationen. Vi venter til den 15. marts, for at se hvordan pandemien udvikler sig. Derefter kan vi måske sige mere, siger René Fasel til den schweiziske avis Blick.

Han siger, at det bliver en politisk beslutning, hvis VM må aflyses af medicinske årsager blandt andet af hensyn til økonomiske og forsikringsmæssige udfordringer.

I øjeblikket afvikler man schweiziske ligakampe uden tilskuere af hensyn til coronavirus, men det ser Fasel ikke som en meningsfuld løsning.

I første omgang IIHF beslutte, om man vælger at afvikle en række U-VM i marts og april. Desuden spilles kvindernes VM, hvor Danmark deltager, i Canada fra 31. marts til 10. april.