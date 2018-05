Irsk sprinter tager ny Giro-sejr i hektisk etapefinale

Sejren kom hjem efter en hektisk finale, hvor flere af løbets profiler fik sig en forskrækkelse.

På de regnvåde veje mod målbyen Imola blev feltet splittet med omkring 30 kilometer igen. Sprinteren Elia Viviani blev sat, ligesom Bahrain-Meridas Domenico Pozzovivo og Astanas Miguel Ángel López hang efter.

Etapen rykkede dog ikke ved toppen af klassementet. Den britiske klatrer Simon Yates er fortsat i besiddelse af den lyserøde førertrøje.

Sunwebs Tom Dumoulin ligger 47 sekunder efter på andenpladsen, mens Thibaut Pinot fra FDJ på tredjepladsen har et minut og fire sekunder op til Yates.

Der var lagt op til mere rolig kørsel efter et par hårde etaper, men sådan gik det ikke. Et udbrud slap planmæssigt afsted, og det fik et hul på omkring tre et halvt minut.

Pludselig satte uvejret ind, og de tunge skyer varslede mere end bare regnvejr for en række af løbets profiler.

På de drivvåde veje opstod der huller i feltet med omtrent 30 kilometer til mål. Quick-Steps Viviani blev sat af, og det samme gjaldt klassementsrytterne Pozzovivo og López.

Flere hold så deres snit til at tildele Pozzovivo og López et tidstab. Og Tim Wellens benyttede lejligheden til at angribe.

Den alsidige belgier blev hentet igen, og så stod andre i kø til at forsøge sig. En af dem var UAE's Diego Ulissi, som slog et hul på en af de afsluttende bakker.

Han fik følgeskab af Movistars Carlos Betancur, og også Matej Mohoric kom til sidst op i frontgruppen.

Ingen af dem holdt dog en høj nok fart til at holde Sam Bennett bag sig. Han kom blæsende i en lang spurt og satte alle andre på plads.

I Vivianis fravær fik Mørkøv lov at spurte efter en topplacering, men fem mand var hurtigere.