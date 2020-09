Irsk sprinter slår Mads Pedersen på målstregen i Paris

Pedersen fik placeret sig godt på de sidste par kilometer, men i sidste ende rakte kræfterne rakte ikke til at gå forbi Bennett.

Den 29-årige irer hører også til feltets allerbedste sprintere, hvilket sejren i Tourens pointkonkurrence og den grønne pointtrøje er et synligt bevis på.

Peter Sagan (Bora) blev treer med Alexander Kristoff (UAE) på fjerdepladsen, hvilket sætter Mads Pedersens andenplads i relief.

Den samlede Tour-sejr gik til slovenske Tadej Pogacar (UAE), der lørdag overtog førertrøjen fra landsmanden Primoz Roglic (Jumbo-Visma) med en fremragende præstation på en enkeltstarts-etape.

Richie Porte slutter det franske etapeløb bag den slovenske duo på tredjepladsen.

Som vanligt var der paradekørsel med højt humør blandt rytterne på de første små 70 kilometer ind mod Paris, inden tempoet blev skruet op på de sidste godt 50 kilometer.

En kvartet bestående af Max Schachmann (Bora), Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Connor Swift (Arkea) og Greg Van Avermaet (CCC) fik slået et hul på 20 sekunder til feltet.

Mere snor fik de fire ryttere ikke, da flere af de andre hold var mere interesserede i at få afgjort etapen i en massespurt. Med otte kilometer tilbage måtte Connor Swift give op.

Da feltet nåede ind på sidste omgang, blev tempoet skruet gevaldigt op nede bagved.

Med 3,5 kilometer tilbage var der samling, og så begyndte positionskampen blandt sprinterne.

Kasper Asgreen (Quick-Step) tog en lang føring for at køre Sam Bennett til sejr. Michael Mørkøv tog over, inden den irske sprinter selv gjorde arbejdet færdigt.

Bagved kørte Mads Pedersen i den regnbuestribede VM-trøje for sidste gang, inden han snart skal aflevere den.

Efter tre ugers cykelløb på de franske landeveje skal flere af Tour-deltagerne videre til VM i Italien. Den regerende danske verdensmester er dog ikke en del af den danske trup, da VM-ruten ikke passer ham.