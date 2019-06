Irsk landstræner: Vi fik det optimale ud af kampen

Irland kunne ikke have forlangt at få mere end et point ud af fredagens EM-kvalifikationskamp i Parken.

- Vi har bevaret vores momentum. Vi kunne ikke bede om at få mere ud af den kamp. Danmark havde flere gode chancer, men de missede dem. Vi havde også et par stykker.

- Vi gik efter sejren til sidst, og jeg er meget glad for vores indsats. Vi kom til Danmark for at spille mod et rigtig godt hold. Jeg synes, at vi fortjente at få noget med den indsats, som drengene leverede, siger Mick McCarthy på et pressemøde.

Der var ellers langt til et irsk point, da Pierre-Emile Højbjerg med et kvarter tilbage af kampen headede Danmark i front. Men med stor moral fik irerne tilkæmpet sig et point, mener McCarthy.

- Da Danmark scorede, så virkede det ikke til at påvirke vores spillere. De blev bare ved, og vi spillede godt bagefter. Jeg så den energi, som jeg altid forventer at se fra et irsk landshold, siger han.

Forsvarsspilleren Shane Duffy headede udligningen i mål efter et frispark, og styrmanden får stor ros af sin landstræner.

- Shane Duffy er en rigtig god forsvarsspiller, for han organiserer forsvarsspillet godt og kaster sig i tacklinger. Det er hans store styrke. Den anden side af ham er så, at han også er en virkelig stor trussel i den anden ende, og det så vi i dag, siger McCarthy.

Irerne har nu hentet syv point efter tre ud af otte kvalifikationskampe.

- Det bekymrer jeg mig ikke om. Jeg er bare glad for, at vi lige har leveret en god indsats mod et godt hold, siger Mick McCarthy.