Irsk landstræner: Danmark er meget mere end Eriksen

Hvis Irland skal holde Danmark fra at score i fredagens EM-kvalifikationskamp, er det ikke nok bare at lukke kreative Christian Eriksen ned. Det siger Irlands landstræner, Mick McCarthy, på et pressemøde i Parken torsdag eftermiddag.

- Danmark er et godt fodboldhold med mange gode spillere og en stjerne i Christian Eriksen, som vil kunne spille på mange hold i verden.

- Men vi kan ikke bare tage ham ud af spillet, for så er der mange andre dygtige spillere, siger Mick McCarthy, der blandt andre fremhæver Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen som andre offensive trusler.

Irernes anfører, Séamus Coleman, spiller til daglig i Everton og kender derfor Eriksen fra Premier League. Han mener, at Eriksen er en verdensklassespiller.

- Eriksen er en topspiller, og når han har bolden, er han meget farlig. Vi skal være forberedt på ham, for verdensklassespillere kan gøre uventede ting, og det skal vi kunne håndtere, siger Coleman.

Mick McCarthy blev ansat som irsk landstræner forud for EM-kvalifikationen. Under hans ledelse åbnede Irland kvalifikationsgruppen ved at slå Gibraltar og Georgien. Landstræneren forventer dog en noget sværere kamp fredag.

- Danmark er sammen med Schweiz det bedste hold i gruppen, og vi kommer til at spille en sværere kamp, end dem vi har spillet.

- Der er pres på begge mandskaber, men Danmark er på hjemmebane, og derfor vil der være forventninger til dem. Danmark er en nation med fem millioner indbyggere, men alle forventer, at Danmark er med ved slutrunderne.

- Jeg vil være henrykt over at få uafgjort. Men vi kommer her for at vinde kampen, siger McCarthy.

Han har givet irerne et mere offensivt og aggressivt udtryk end under Martin O'Neill. Men det har danskerne formentlig også luret, siger han.

- Jeg tror ikke, at vi kommer til at overraske Danmark. De har set vores kampe i marts. Vi vil forsøge at prøve det samme, og hvis vi lykkes, så er vi et godt hold. Men vi skal også kunne stå stærkt i defensiven, siger Mick McCarthy.

Danmark mødte Irland i to VM-playoffkampe i 2017 og i to Nations League-kampe i 2018. Tre af de fire opgør endte 0-0, og Séamus Coleman forventer endnu et hårdt slag på grønsværen.

- Kampene mod Danmark er hårde, og det bliver den her kamp også. Danmark er et solidt hold, og alle arbejder hårdt for holdet. Vi kender selvfølgelig deres spillere, og vi ved, at der venter os en svær opgave, siger anføreren.