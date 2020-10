Irsk klatrer slår Roglic og Carapaz i bjergfinale

Det var anden gang i karrieren, at Dan Martin vandt en etape i Vueltaen. Første gang var i 2011, hvor han kørte for Garmin-holdet.

Med sejren tog han ti bonussekunder, men fordi Roglic også hentede bonussekunder på andenpladsen, fører sloveneren fortsat. Han har fem sekunder ned til Martin, mens Carapaz er på tredjepladsen.

Den hårde indledning på Vueltaen fortsatte med tredje bjergetape på stribe i det - for etapeløbet - usædvanlige efterårsvejr med regn og vind.

Seks ryttere prøvede lykken og kørte afsted i et udbrud på den 166 kilometer lange etape, men feltet havde ingen intentioner om at lade udbryderne køre om etapesejren.

Udbryderne blev holdt i kort snor, og frem mod foden af den afsluttende kategori 1-stigning, La Laguna Negra de Vinuesa, blev tempoet sat i vejret.

Med syv kilometer igen var alt samlet, og Ineos satte et hårdt tempo for at køre kaptajn Richard Carapaz i en god position.

Allerede inden etapen havde ecuadorianeren meldt om gode ben, men han forsøgte ikke at angribe.

I stedet var det Trek-franskmanden Kenny Elissonde, som prøvede at stikke af med tre kilometer til mål.

Han blev hurtigt hentet, og i stedet lykkedes det Clement Champoussin (AG2R) at vriste sig kortvarigt fri af favoritgruppen. Også han blev halet ind, og så stod det klart, at etapen skulle afgøres i en spurt blandt løbets bedste klatrere.

Her tog Dan Martin tidligt fronten, og han formåede at holde de øvrige konkurrenter bag sig i den stejle finale.

Etapen blev desuden en stor skuffelse for Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), som fik en defekt på den sidste stigning og tabte mere end et minut.

Danske Niklas Eg (Trek) blev bedst placerede dansker som nummer 18 på etapen.