Irriteret Klavs Bruun: Vi kunne have slået Sverige

Men tirsdagens kvartfinale endte med et nederlag på 23-26 til stor skuffelse for landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

De danske håndboldkvinder havde chancen for at slå Sverige og nå semifinalerne ved VM.

- Det irriterer mig, for det var et hold, vi kunne slå, siger han.

Især i kampens indledning var Danmark bedst, og det gav en tidlig føring på 5-2, men så blev svenskerne lukket ind.

Uden at spille særlig godt kæmpede svenskerne sig foran med 9-8.

- Vi faldt i tempo og åbnede op for, at de kunne komme i gang, uden at de spillede sig frem til målene.

- Det var småfejl eller små blundere, som var årsagen til, at de fik mål. Det satte dem i gang. Og Sverige bliver bare ved. De stopper ikke, selv om de er lidt pressede, mener den danske landstræner.

Ved pausen var Danmark bagud 11-13, og straks fra anden halvlegs start trak svenskerne yderligere fra.

Klavs Bruun Jørgensen kunne se sit hold komme bagud med seks mål, og i et forsøg på at levere et comeback pillede han målmand Sandra Toft ud og smed en ekstra markspiller på banen, når danskerne var i angreb.

Missionen lykkedes nogenlunde, for Danmark fik nedbragt den svenske føring til to mål.

- Stor ros for at blive ved med at kæmpe.

- Vi fik styr på syv-mod-seks-spillet og kom til chancerne. Vi brændte bare for meget og skød i paraderne, siger landstræneren, der gerne havde set, at de danske fløje blev bragt mere i spil i stedet for de mange afslutninger gennem midten.

- Det har været en tendens, at vi ikke har bredt spillet godt nok ud. Vi havde for få afslutninger fra fløjene, siger han.

For et år siden nåede håndboldkvinderne frem til semifinalen ved EM. Denne gang blev endedestinationen så kvartfinalen til VM.

- Det føles som et skridt på stedet. Det er mest, fordi vi ikke kom i en semifinale.

- Vi er også nødt til at respektere, at Sverige er et godt hold.

- Men slutrunden har ikke været dårligere eller bedre, siger landstræneren.