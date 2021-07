Irriteret FCK-stopper: Skal sætte en ære i at forsvare

Derfor var FCK-stopperen Nicolai Boilesen også godt og grundigt træt af, at det heller ikke lykkedes at holde nullet torsdag aften, da Torpedo Zhodino reducerede til slutresultatet 1-4 i kampens tillægstid i kvalifikationen til Conference League.

Landsholdsspilleren følte nemlig, at holdet blev for ivrig efter at score flere mål og derfor glemte at forsvare.

- Jeg mener, at man også skal sætte en ære i at forsvare. Selvfølgelig skal man gå efter 5-, 6-, og 7-0, og jeg kan godt forstå, hvis man ser en mulighed for at lave et mål mere, så går man da efter den.

- For mig handler det om, at man stadig skal gå efter det, men også passe sine pligter. Det handler om at løbe tilbage. Det handler om ikke at sætte bolden unødigt på spil i nogle situationer, hvor der ikke er grund til det. Jeg synes, at vi smider for mange bolde det sidste kvarter, siger Nicolai Boilesen.

FCK-angriberen Jonas Wind kom selv på tavlen på et straffespark, da han gjorde det til 4-0.

Han deler ikke sin holdkammerats kritik, men ærgrer sig også over, at det ikke lykkedes at holde buret rent.

- Jeg synes, det er fint, at vi går efter at score det næste mål hele tiden. Det skal selvfølgelig være med måde. Vi skal gerne kunne miste bolden højt på banen, uden det bliver farligt.

- Det er selvfølgelig irriterende for de defensive spillere, men også for resten af holdet, at vi ikke formåede at holde nullet. Det vil vi gerne. Det var et ærgerligt og unødvendigt mål, men jeg synes ikke, vi spillede med hovedet under armen, forklarer Jonas Wind.

Netop defensiven er der arbejdet på over sommeren, fortæller cheftræner Jess Thorup, der har haft et fokus på at lukke kampene til sidst.

- Det er noget, vi har snakket om i opstarten. Min tilgang til det er, at jeg gerne fortsat vil have, at vi kan kontrollere kampene på en måde, hvor vi ikke får mål imod os.

- Jeg er pissetræt af målet, de fik til sidst, selv om der ikke var frispark, og den blev rettet af. Det er nogle gange det, der sker, når man giver muligheden til modstanderen for at komme op til vores felt. Det skulle vi have undgået, siger Jess Thorup.

Der er returkamp om en uge, hvor FCK altså har en 4-1-sejr med i bagagen. Her tæller reglen om udebanemål ikke længere, da Uefa har sløjfet den op til denne sæson.