Irlands fodboldforbund søger økonomisk hjælp

Det Irske Fodboldforbund (FAI) har søgt om økonomisk støtte hos Irlands regering.

Det bekræfter Irlands sportsminister, Shane Ross, der siger til det irske medie Irish Independent, at det drejer sig om, hvad der svarer til 135 millioner kroner.

- Men økonomisk støtte er ikke en mulighed, siger ministeren.

Irlands landshold missede i første omgang muligheden for at deltage ved næste sommers EM-slutrunde, da holdet spillede 1-1 mod Danmark i november i holdenes sidste kvalifikationskamp.

I stedet skal Irland forsøge at få adgang til slutrunden, der fører en masse penge med sig, gennem Nations League.

Irland missede også VM i 2018, da landsholdet også der blev slået ud af Danmark i kvalifikationen.

Sportsministeren siger, at han forsøger at sætte et møde op med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at diskutere forbundets økonomiske situation.

Ifølge det irske medie opfordrede Uefa tidligere på måneden FAI til at sælge sin anpart i det nationale stadion, Aviva Stadium, som forbundet ejer sammen med landets rugbyforbund.

Lykkes det ikke for FAI at redde skærene økonomisk, så kan det også få store sportslige konsekvenser for den irske liga, League of Ireland, mener Shane Ross.

- Mit gæt er, at hvis FAI ryger, så ryger League of Ireland også, siger ministeren.