Iranske kvinder får adgang til stadion i 14-0-sejr

Iranske kvinder fik for første gang i årevis lov til at overvære en fodboldkamp i Teheran torsdag.

De fremmødte fik fuld valuta med hjem, da Iran vandt kampen med hele 14-0 efter blandt andet fire mål af angriberen Karim Ansarifard og et hattrick af Sardar Azmoun.

Kampen havde et stort fokus, efter blandt andet en tragisk hændelse i september, hvor en kvindelig fodboldfan endte med at dø af de kvæstelser, hun påførte sig, da hun tændte ild til sig selv.

Sagen blev omtalt i alverdens medier, og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) lagde kort efter et pres på iranerne for at få dem til at tillade kvinder adgang til kampen.

Siden 1979 har det med få undtagelser været forbudt for kvinder at overvære fodboldkampe på et stadion i Iran.

Fifa reagerede efter sagen, som rystede mange mennesker verden over, efter at den 29-årig kvinde satte ild til sig selv i begyndelsen af september og døde en uge senere af sine kvæstelser.

Forhistorien var, at hun var blev taget i at klæde sig ud som en mand med en paryk og en lang jakke for at få adgang til en fodboldkamp med favoritholdet Esteghlal.

Da hun efterfølgende erfarede, at hun risikerede fængselsstraf i et halvt år, så satte hun ild til sig selv foran en retsbygning i Teheran 2. september, og hun døde senere af kvæstelserne.

Da sagen i første omgang blev kendt, fik kvinden, som hed Sahar Khodayari, kaldenavnet "blue girl" med reference til Esteghlals klubfarver.

Sagen og nyheden om hendes død blev heftigt beskrevet på sociale medier og blandt mange andre tog også Amnesty International kraftig afstand fra episoden.

Også formanden for Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, tog afstand fra det iranske forbud mod kvinders adgang til fodboldkampe.