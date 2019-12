Investorer afsætter halv milliard til nyt Aarhus-stadion

Henrik Lind fra Lind Invest og Salling Fondene lover at skyde 250 millioner kroner hver i projektet, hvis der leves op til en række kriterier, som tager højde for driften fremadrettet.

Salling Fondene og rigmand Henrik Lind er villige til at investere en halv milliard kroner til nyt stadionprojekt i Aarhus, hvis en række betingelser opfyldes.

- Vi synes, at tiden er kommet til at sikre et smukt og banebrydende stadion i absolut verdensklasse, siger Jens Bjerg Sørensen fra Herman Sallings Fond.

Sammen med en række politikere fra Aarhus, heriblandt borgmester Jacob Bundsgaard (S), fremlagde de planerne på et pressemøde mandag formiddag på Aarhus Rådhus.

Borgmesteren forklarer, at det kommer til at tage tid at gennemføre projektet.

- Vi kommer ikke helt til at bruge et kvart århundrede, som de gjorde i starten af sidste århundrede, men det kommer til at tage noget tid, siger Jacob Bundsgaard.

Han henviser til, at der tidligere er talt meget om et nyt stadion i Aarhus, men det er endnu ikke blevet til noget.

Denne gang håber politikerne på, at det bliver til noget.

Processen er skudt i gang med en donation på fem millioner kroner fra investorerne.

De penge skal i starten af næste år bruges på at etablere en projektorganisation, og i løbet af samme år starter en proces med at inddrage borgerne i området.

Hvis alt går efter planen, vil arbejdet gå i gang mellem 2021 og 2023 med den overordnede udviklingsplan, planlægning og de første anlægsarbejder, forklarer borgmesteren.

Henrik Lind blev spurgt til de kriterier, der skal opfyldes, og her skydes bolden blandt andet videre til kommunen.

- Et af kravene er, at det bliver en helhedsløsning. Vi er nødt til at tænke i hele området, og det skal vi gerne finde en løsning på.

- Så har vi stillet den forudsætning, at kommunen er en væsentlig aktør i det her. Det er dem, der har stafetten.

- Og endelig, så har vi også sagt at det er rigtig fint at få det bygget, men det er også vigtigt, at vi finder en fremadrettet løsning for driften, siger Henrik Lind.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har tidligere talt varmt om at få et stadion med plads til 25.000 tilskuere i det vestlige Danmark.

Men på pressemødet i Aarhus ville man ikke komme ind på kapaciteten på det kommende nye stadion.

- Vi har ikke lagt os fast på noget. Det vigtige er, at det lever op til Uefas sikkerhedskrav, siger Jacob Bundsgaard.

Han slår dog fast, at det nye stadion ikke skal have en atletikbane.

- Atletik er ikke en stor tilskuersport i Danmark længere, og derfor er kravene til tilskuerfaciliteterne mindre nu.

- Det bliver et fodboldstadion uden atletikbane, men der skal stadig være plads til faciliteterne, lyder det fra borgmesteren.

AGF's nuværende hjemmebane, Ceres Park, har ifølge klubbens hjemmeside plads til 19.433 tilskuere.