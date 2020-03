International spillerforening til IOC: Inkludér deltagerne

Sådan lyder det fra den internationale spillerforening World Players Association (WPA). Den repræsenterer cirka 85.000 atleter i over 60 lande.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bør genoverveje planen om at afvikle sommerens OL i Tokyo som planlagt. Samtidig bør atleterne blive inkluderet i drøftelserne.

Meldingen kommer, efter at IOC og de japanske arrangører i denne uge har afvist opfordringer om at udsætte eller aflyse OL på grund af udbruddet af coronavirus.

- Med hele verden ramt af en epidemi kræver afholdelsen af kæmpestore sportsarrangementer, heriblandt OL, et grundigt eftersyn og bredere konsultation, end der forekommer lige nu, blandt andet med atleterne og deres repræsentanter, siger administrerende direktør i WPA Brendan Schwab ifølge Reuters.

- IOC bør udvide dens dialog med alle dem, der er påvirket, ud over sponsorer og regeringer, til en åben proces med alle involverede, der ligestiller spillerforbund, atleternes repræsentanter, og alle andre der er udsat.

Mange potentielle OL-deltagere er blevet efterladt i uvished, efter at en lang række kvalifikationsturneringer i løbet af foråret er blevet udskudt eller aflyst på grund af coronavirus.

OL er sat til at blive afviklet fra 24. juli til 9. august. Så sent som lørdag slog Toshiaki Endo, vicepræsident i Tokyos olympiske arrangørkomité, fast, at det stadig er planen.

- IOC er den, der tager den endelige beslutning (om en eventuel udskydelse eller aflysning, red.).

- Vi vil stædigt fortsætte vores arbejde for at være vært for begivenheden i juli, siger Endo.

Vicepræsidenten understreger, at man ikke er på et stadie, hvor man overhovedet skal tage stilling til at udskyde eller aflyse OL.

På verdensplan er over en kvart million mennesker blevet konstateret smittet med coronavirus. Mere end 11.000 er døde.