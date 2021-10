Intern konkurrence skal kompensere for tabt arv

Siden de to sidstnævnte stoppede karrieren på topplan for et par år siden, har landsholdstræningen i Brøndby ikke haft den eller de figurer, som de yngre kræfter har kunnet besigtige på nærmeste hold med henblik på at nå den absolutte verdenstop.

Ingen Camilla Martin eller Tine Baun at se op til i single. Og ingen Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl at lære fra i damedouble.

Til gengæld har træningen på elitecentret noget andet, som er blevet midlet til at kompensere for ovenstående tab. Det mener den 21-årige doublespecialist Alexandra Bøje.

- Vi ligger og presser hinanden meget, og vi kan spille mod hinanden til træning. Det giver helt sikkert noget i længden, at vi kan ligge og presse hinanden virkelig meget, siger hun.

De senere år har dansk damegolf nydt stor succes i Europa - især i kraft af trioen Emily Pedersen på 25 år, 26-årige Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Estrup på 28 år.

Selv har de flere gange forklaret, hvordan den hårde indbyrdes konkurrence mellem dem gennem alle ungdomsårene har været med til at motivere dem og udvikle dem i retning mod toppen.

På trods af troen på, at dansk badminton i fremtiden vil fremavle kvinder, der kan spille med om de største titler, så er Alexandra Bøje heller ikke blind for, at et par topnavne på træningen ville have en stor, positiv effekt.

- Det giver meget motivation, når man har nogle topspillere, fordi man så tydeligt kan se "okay, det er det her, jeg skal blive bedre til".

- Det giver jo et godt træningsmiljø, hvis der hele tiden er nogen, som er bedre end en selv, og når man så er den bedste, kan man give noget videre til andre, siger Alexandra Bøje.

Hun nåede ikke selv at være på landsholdstræningen, mens Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl stadig var der. Dog er hun sikker på, at deres tilstedeværelse kunne have gavnet endnu mere.

- Jeg kan da forestille mig, at Sara Thygesen og Maiken Fruergaard (Danmarks for tiden bedste damedouble, red.) godt kunne have brugt et par som Christinna og Kamilla at træne med og spille imod. Det kunne have givet dem meget, siger Bøje.

De danske kvinder skal fredag klokken 13.30 møde Sydkorea i kvartfinalen ved det igangværende Uber Cup - VM for damelandshold, som spilles i Aarhus.