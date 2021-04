Inter vågner op og nærmer sig guld med ny smal sejr

Det blev dermed til endnu en smal sejr for Antonio Contes mandskab. Inters seneste syv sejre har været med ét mål.

Her kom Inter tilbage på sejrskurs efter to uafgjorte kampe i træk i Serie A, da Verona blev slået med 1-0.

Men de giver jo stadig tre point, og Inter er efterhånden ikke langt fra at sikre sit første mesterskab siden 2010. Der er 13 point ned til AC Milan og Juventus, der begge har 66 point på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Milan møder Lazio mandag, men selv med en sejr har Simon Kjær og co. altså stadig langt op til lokalrivalerne.

Efter denne weekend resterer der fem kamprunder i Serie A, så Inter skal gå helt i stå, hvis mesterskabet skal ende et andet sted.

Juventus kunne søndag i hvert fald for en stund have overhalet Milan, men på udebane mod Fiorentina blev det kun til 1-1 for den forsvarende mester.

Der skulle gå hele 75 minutter, før Inter fik bolden i mål mod Verona. Milano-holdet fik splittet gæsternes defensiv, og en fri Matteo Darmian fik bolden i venstre side af feltet.

Den tidligere Manchester United-back sparkede med en angribers kølighed bolden fladt i mål til 1-0. Christian Eriksen startede inde og blev skiftet ud efter 65 minutter.

Tidligere søndag kom Jens Stryger Larsen på måltavlen for anden gang i april, da Udinese vandt 4-2 over Benevento. Den danske back gjorde det til 3-1 kort inde i anden halvleg.

Stryger Larsens to mål i denne måned er hans eneste i sæsonen på klubniveau. Udinese ligger i et tæt midterfelt i Serie A med 39 point for 33 kampe.