Inter-træner roser Eriksens konkurrent til skyerne

Danske Christian Eriksen fik lørdag aften godt og vel 60 minutter på banen, da Inter slog Genoa 3-0 og rykkede op på andenpladsen i Serie A.

Men det er midtbaneafløseren Borja Valero, der høster roserne fra træner Antonio Conte.

Det skriver mediet Football Italia.

Christian Eriksen var generelt meget synlig og involveret i flere farlige situationer offensivt.

Den sidste skarphed manglede dog for danskeren, der i det 64. minut måtte gå fra banen uden assister eller mål som en del af en trippeludskiftning, da stillingen var 1-0 til Inter.

En af de tre indskiftere var spanske Borja Valero, der ligesom Eriksen huserer på midtbanen, dog ofte lidt længere tilbage.

- Jeg kommer aldrig til at stoppe med at takke Borja Valero eller Sankt Borja Valero, som jeg kalder ham, for han har reddet os i så mange situationer, hvor vi var på grænsen, siger Antonio Conte til Football Italia efter kampen.

- Han kom på banen igen i dag og fik redet trådene ud. Det giver kun mening, at der må foretages bestemte evalueringer for at undgå at lave bestemte fejl igen.

Conte nævner ikke danskeren i kommentarerne, som er gengivet af Football Italia.

Men han har tidligere ikke holdt sig tilbage fra at kommentere Eriksens væremåde på banen.

Således sagde Inter-træneren tidligere i juli, at Eriksen "er en ret genert fyr, der stadig er ved at vænne sig til en ny virkelighed". Han har også antydet, at han forventer mere af den danske spiller.

Eriksen skiftede i januar fra Tottenham efter en lang periode med transferrygter.

Blot et halv år senere svirrer rygterne på ny om danskeren i italienske medier, og efter kampen udnævnte anerkendte La Gazzetta dello Sport 28-årige Eriksen til kampens flop.

- Contes største spørgsmålstegn bekræftes, skriver La Gazzetta dello Sport ifølge TV2.

- Når Eriksen og Brozovic er på banen, bliver det aldrig smukt, forsætter den anerkendte avis med henvisning til midtbanespilleren Marcelo Brozovic.

Eriksen selv har fejret sejren med et Instagram-opslag.

- Velfortjente tre point!, skriver han og deler samtidig et billede af sig selv fra kampen.