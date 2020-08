Inter-træner: Vigtigt for Eriksen at komme ind og score

Torsdag aften var der dog opmuntring til den danske fodboldspiller, der blev skiftet ind og omgående scorede til slutresultatet 2-0 i Inters sejr over spanske Getafe i ottendedelsfinalerne i Europa League.

Den første halvsæson hos Inter har ikke været helt let for Christian Eriksen, der har haft problemer med at spille sig til en fast plads i startopstillingen.

Inters cheftræner, Antonio Conte, glæder sig over danskerens fjerde scoring for klubben.

- Jeg er glad på Christian Eriksens vegne. Som alle andre spillere har han brug for, at tingene går hans vej, og så ser alt pludselig positivt ud, siger han ifølge Football Italia.

- Han er en god fyr, og han ved, at jeg træffer valg, som er bedst for Inter. Men det er vigtigt, at han kom ind og scorede omgående.

- Christian er en del af Inters hold, han er ved at tilpasse sig, siger Antonio Conte.

28-årige Christian Eriksen skiftede i januar til Inter fra Tottenham efter seks et halvt år hos London-klubben.

Inter sluttede på andenpladsen i den italienske Serie A efter Juventus, men sæsonen er ikke slut endnu, fordi klubben fra Milano fortsat er med i Europa League.

Torsdagens kamp mod Getafe skulle oprindeligt være spillet over to opgør, som det er tilfældet i alle knockoutkampe før finalen under normale omstændigheder.

Men på grund af coronasituationen blev første opgør udskudt, og senere blev det besluttet at spille ottendedelsfinalen over én kamp på neutral grund i Gelsenkirchen i Tyskland.

Inter skal i kvartfinalen på mandag spille mod enten tyske Leverkusen eller skotske Rangers FC.

Denne kamp skal spilles i Düsseldorf i Tyskland.