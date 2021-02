Inter stryger til tops uden bænket Eriksen

Inter overtog fredag førstepladsen i den italienske Serie A med en sejr over Fiorentina.

På udebane i Firenze vandt Inter med 2-0 over efter scoringer fra Nicolo Barella og Ivan Perisic.

Selv om Inter-træner Antonio Conte på det seneste har udtalt, at han ser muligheder for at bruge Christian Eriksen som playmaker, så sad den danske midtbanespiller på bænken i hele kampen.