Inter og Eriksen kæmper sig til 11 ligasejre på stribe

Først i det 77. minut lykkedes det Inter at få lavet sejrsmålet i 1-0-sejren.

Matteo Darmian kunne tæt under mål glide bolden over stregen efter et perfekt indlæg fra indskiftede Achraf Hakimi.

Dermed genetablerede Inter et forspring på 11 point ned til AC Milan på andenpladsen, efter at lokalrivalen ellers havde reduceret forspringet som følge af en udesejr over Parma lørdag.

Christian Eriksen fik de første 81 minutter af opgøret på Inters midtbane og leverede en solid indsats.

Han var tæt på at score efter ti minutters spil, men Cagliari-målmand Guglielmo Vicario diskede op med en pragtredning nær målhjørnet og fik dirigeret bolden ud til et hjørnespark.

Danskerens forsøg viste sig at være Inters bedste i første halvleg, for favoritterne havde svært ved at nedbryde gæsternes solide defensiv.

I begyndelsen af anden halvleg stod fynboen bag endnu en kvalificeret afslutning. Hans hårde spark fik bolden til at brække i luften, og Guglielmo Vicario måtte parere den til hjørnespark igen.

Siden nåede Eriksen at være tæt på en assist. Han sendte et hjørnespark ind i panden på Stefan de Vrij, men hollænderens hovedstød røg på overliggeren.

Guglielmo Vicario spillede sin første Serie A-kamp, og han var tæt på uventet at holde nullet mod topholdet, men det gik altså galt med 13 minutter tilbage af den ordinære spilletid, da Inter efter et længere tilløb brød dødvandet på måltavlen.

Cagliari nåede at presse på for en overraskende udligning, men måtte tage tomhændet hjem til Sardinien.