Inter og Eriksen flopper på hjemmebane trods overtal

Samtidig forsømte man at udnytte Lazios overraskende nederlag til Milan lørdag aften og forbliver fire point efter den romerske klub, der indtager ligaens andenplads.

Christian Eriksen var med fra start, men den danske landsholdsstjerne fik ikke sat noget særligt aftryk på begivenhederne, inden han blev taget ud et kvarter før tid.

Alt tegnede ellers til den ventede Inter-sejr, da Romelu Lukaku midt i første halvleg bragte sit hold foran 1-0.

Den belgiske tankcenterforward sparkede returbolden i mål, efter at angrebsmakkeren Lautaro Martinez havde ramt stolpen med et hovedstød.

Bortset fra scoringen var det en chancefattig halvleg. Inter så ud til at være tilfreds med at kontrollere kampen med føringen i ryggen, og regnestykket så længe ud til at gå op.

Ikke mindst da Bolognas Roberto Soriano blev smidt ud for protester 12 minutter efter sidebyttet.

Kort efter fik hjemmeholdet endda muligheden for at bringe sig to mål foran, men Martinez misbrugte et straffespark. Det skulle vise sig at blive en kostbar afbrænder.

Et kvarter før tid fik den indskiftede gambier Musa Juwara udlignet efter klodset forsvarsspil af Inters Roberto Gagliardini.

Inter-træner Antonio Conte hev Christian Eriksen ud og erstattede ham med Alexis Sánchez. Men hans hold kunne ikke finde tilbage på sporet.

Umiddelbart efter blev Alessandro Bastoni udvist, så begge hold spillede med ti mand, og det var gæsterne bedst til at udnytte.

Ti minutter før tid stod Bolognas Musa Barrow pludselig helt fri i venstre side af Inter-feltet, og den unge angriber gjorde sig dermed til kampens anden gambiske målskytte.

Juventus blev topstridens store vinder i denne spillerunde. Efter en sikker sejr over Torino lørdag kunne den regerende mesterklub se begge sine nærmeste forfølgere kikse.