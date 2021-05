Inter og Antonio Conte går hver til sit trods triumf

- Klubben vil gerne takke Antonio for hans ekstraordinære job, der kulminerede med at vinde klubbens 19. mesterskab. Antonio Conte vil for altid være en del af historien i vores klub, skriver Inter på sin hjemmeside.

Inter vandt under Contes ledelse i denne sæson klubbens første mesterskab i 11 år, men der har været flere historier om uenigheder mellem cheftræneren og ledelsen gennem det meste af sæsonen.

Klubben vil angiveligt sælge en eller flere profiler af økonomiske årsager, da man har problemer med at leve op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) regler om Financial Fair Play, hvilket er en forudsætning for at deltage i Champions League.

Da Conte tiltrådte i Inter i sommeren 2019, havde klubben ikke været i top tre i Serie A i otte sæsoner i træk, men allerede i hans første sæson blev det til en andenplads efter Juventus.

Og i anden sæson toppede samarbejdet altså, da Inter brød Juventus' ni år lange monopol på mesterskabet i Italien

Som cheftræner har Antonio Conte tidligere vundet tre mesterskaber med Juventus og ét med engelske Chelsea i 2016/17-sæsonen.