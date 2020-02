Inter-kamp og andre Serie A-opgør udskydes på grund af virus

De italienske myndigheder har besluttet, at tre Serie A-kampe søndag udskydes som følge af frygt for coronavirus.

Blandt de udskudte kampe er blandt andet et opgør mellem fodboldholdene Sampdoria og Inter Milan, som har danske Christian Eriksen på holdet.

De andre udskudte opgør er Atalanta mod Sassuolo og Hellas Verona mod Cagliari.

Det vides ikke, hvornår opgørene spilles i stedet.

Dermed er de aflyste opgør de seneste i en lang række af sportsbegivenheder, som ikke bliver gennemført på grund af frygt for virusset.

Allerede lørdag blev en Serie B-kamp mellem Ascoli og Cremonese udskudt. Det skete omkring en time før kampstart, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også en kamp i den tredjebedste italienske række, Serie C, mellem Piacenza og Sambenedettese samt flere ungdoms- og amatørkampe er blevet udskudt.

Italien forsøger at bekæmpe det værste udbrud af coronavirus, der hidtil er registreret i Europa.

Sent lørdag meldte de italienske myndigheder ud, at smittetallet er steget til 79, mens to mennesker er døde som følge af coronavirus i Italien.

Udmeldingen kommer, samtidig med at de italienske myndigheder har meddelt, at indbyggere hverken må forlade eller gå ind i områder, som er særligt ramt af coronavirus.

Ifølge Reuters kan aflysningen dog vise sig at være en kærkommen nyhed for Eriksens Inter på den korte bane.

Holdets træner, Antonio Conte, fortalte således lørdag ifølge Reuters, at der havde været udfordringer med at forberede sig til kampen, da man blot 72 timer inden havde spillet i Bulgarien i Europa League.

Inter ligger nummer tre i Serie A efter Lazio og Juventus.