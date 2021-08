Inter henter veteranen Dzeko til at lukke hul efter Lukaku

Det har foreløbigt været en hård sommer for fans af de italienske fodboldmestre, Inter.

Christian Eriksens klub meddeler på sin hjemmeside, at klubben henter angriberen Edin Dzeko i Roma på en toårig kontrakt.

Angriberen fra Bosnien er efterhånden blevet 35 år, men han kan stadig score mål i ny og næ.

I sidste sæson blev det dog kun til syv af slagsen i Serie A for Roma for angriberen, der tidligere har spillet for blandt andet Wolfsburg og Manchester City.

- Inter er en kæmpe klub, mestrene i Italien, og jeg har set, hvad klubben kan, gennem mine seks år i Serie A, siger Edin Dzeko til Inters hjemmeside.

- Nu skal jeg selv spille for dem, og jeg glæder mig, siger Edin Dzeko, der scorede 77 mål i 168 ligakampe for Roma.

Tilgangen kommer, to dage efter at Inter solgte den belgiske angriber Romelu Lukaku til Chelsea. Han scorede på to år 47 ligamål i 72 kampe.

Tidligere har Inter også solgt Achraf Hakimi til Paris Saint-Germain, lige som cheftræner Antonio Conte hurtigt sagde farvel efter mesterskabet.

Han blev afløst på trænerposten af Simone Inzaghi.

Inter har lørdag aften også hentet en afløser for Achraf Hakimi i form af højrebacken Denzel Dumfries.

Den 25-årige hollænder, der kommer fra PSV, har fået en fireårig kontrakt.

Denzel Dumfries var tidligere i sommer med ved EM for Holland, hvor han scorede to mål.